وفد من قطاع النقل البري برئاسة طليس زار مصر وعقد لقاءات مع اركان نقابية في القاهرة والاسكندرية

زار وفد من قطاع النقل البري في لبنان برئاسة رئيس اتحادات نقابات القطاع بسام طليس، مصر، تلبية لدعوة رئيس النقابة العامة للنقل الامين العام لعمال النقل العربي اشرف الدوكار، حيث عقدت لقاءات عدة مع اركان النقابة العامة اطلع من خلالها الوفد على واقع العمل النقابي في مصر.

والتقى الوفد ايضا الامين العام لجمعية المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان التي تضم آلاف المصانع والمؤسسات، وجرى الاطلاع على عمل الجمعية والمصانع، وتسلم طليس واعضاء الوفد في حفل اقيم على شرفهم دروعا تكريمية من قبل النقابة العامة والجمعية الاستثمارية.

ثم كانت زيارة للاكاديمية المهنية المتخصصة التابعة لنقابة النقل بمصر حيث اطلع الوفد على سير الاعمال وعلى الاختصاصات التي يتم تدريب ابناء العمال في النقل فيها، والذين يبلغ عددهم في كل دورة حوالي الالف من الطلاب الذين يتخرجون من الأكاديمية بشهادات عليا تخولهم الدخول الى الجامعات في مصر.

وتفقد الجميع سير الامتحانات التي صودف اجراؤها خلال زيارة الوفد اللبناني.

كما عقدت لقاءات مع مدراء الاقسام في الأكاديمية ومع المدير العام، وجرى تكريم أعضاء الوفد اللبناني من قبل المسؤولين في الأكاديمية.

كذلك انتقل الوفد الى الإسكندرية حيث عقد لقاء مع اتحاد العمال ومع نقابة عمال النقل. ثم كانت جلسة مع الامين العام العربي للنقل حيث تناول المجتمعون الوضع العام للنقل في العالم العربي وتمحور الحديث حول التحضير لاجتماع للامانة العامة للنقل البري في بغداد، وكان انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.