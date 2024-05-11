غادة عون: سأستمر بممارسة مهامي والدفاع عن الحق والمظلومين حتى آخر رمق

أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح، إلى أنه "لا أاحد يمكنه اقصائي وسأستمر بممارسة مهامي والدفاع عن الحق والمظلومين حتى آخر رمق".

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