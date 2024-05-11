شكرا لقرائتكم خبر تقارير: السنوار خارج رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة.

وقال مسؤولان مطلعان لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» «إن السنوار ليس في رفح، إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد، لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم حماس يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كلم شمال رفح.

وأوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار ونائبه محمد الضيف.