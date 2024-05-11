شكرا لقرائتكم خبر شكري: إغلاق معبر رفح يهدد 1.4 مليون غزاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيس والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة، وفق بيان رسمي.

وجدد التأكيد لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اتصال هاتفي «على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح»، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد على «حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق».