شكري: إغلاق معبر رفح يهدد 1.4 مليون غزاوي

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وجدد التأكيد لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اتصال هاتفي «على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح»، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد على «حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق».
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