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حزب الله يصيب القبة الحديدية ويطلق صواريخه على الاحتلال في قاعدة بيت هلل

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " صواريخها تجاه القبة الحديدة واصابتها، واستهدفت مكان تجمع لجنود الاحتلال في قاعدة بيت هلل، واصابت أهدافها. 

وقال حزب الله في بيان له:دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة إنقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عُقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة.‏

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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