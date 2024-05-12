شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 30 إبريل 2024، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 13 مايو 2024 ، مضيفا أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

