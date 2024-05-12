شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في أن يكون إحد أيادى الخير لدعم الفئات الأولي بالرعاية، على مدار العامين الماضيين، من خلال إطلاق المبادرات التي تستهدف في المقابل الأول المواطن المصري ودعمه على الجانب المادي والاجتماعي والمهني والتوعوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يؤدى التحالف دورا مهما ومؤثرا فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة.

وأشار "عاشور" أن القيادة السياسية تحرص على تقديم الدعم الكامل لحث مؤسسات المجتمع المدنى على العمل، من خلال إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لأن يكون لها دور فعال فى مختلف المجالات المجتمعية.

وقال عضو مجلس النواب أن التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني، كما أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تحالف الوطني وحد جهود التطوع، فقد كان الكثير من الشباب شباب الذي يريد العمل التطوعي يتساءل عن المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع سواء في ريادة الأعمال أو الأعمال الخيرية، حتى جاء التحالف الوطني ليوظف تطوع هؤلاء الشباب بشكل جيد.

وأكد النائب أحمد عاشور أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكراري كما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى للرعاية.