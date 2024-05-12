شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجان المؤتمر العام السادس للصحفيين تبدأ نشاطها بوضع آليات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين، غدا الأحد، الاجتماع الأول للجان الثلاث "مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية"، للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

ومن المقرر أن تعمل اللجان على وضع آليات عمل كل لجنة وجدول أعمالها واختيار الشخصيات المدعوة للمشاركة في مناقشاتها، وتحديد مقرر اللجنة ومنسق أعمالها لربط أعمالها بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة التي ستقوم النقابة بتشكيلها خلال الأيام المقبلة.

‎وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

‎ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

