شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للحكم طرد فريق بأكمله من أرضية الملعب؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز للحكم طرد فريق بأكمله من أرضية الملعب؟"، استعرض خلاله عدد من القرارات الغريبة والعجيبة التي يتخذها حكام كرة القدم في من حين لأخر، خاصة وأنه يمتلك عدة كروت ملونة يدخل بها الحكم مباريات كرة القدم، منها الأحمر والأصفر لكل منهم استخدامه، سواء فى الإنذار أو الطرد أو تشجيع اللاعبين على التحلى بالروح الرياضية، ولكن هناك حالات يتم أشهار الكارت الأحمر، وحالات يستوجب فيها طرد اللاعبين مباشرة، دون الحصول على الإنذار الثانى، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطرق لأغرب حالة طرد حدثت داخل المستطيل الأخضر وفى تاريخ الرياضة.

وهنا نتطرق للإجابة على السؤال.. كم لاعب يطرد وتنتهى المبارة؟ فلو كان السؤال يخص رياضة كرة القدم يمكن القول أن من قوانين هذه الرياضة أنه يجب أن يضم كل فريق من الفريقين المتباريين 7 لاعبين على الأقل حتى تكون المباراة قانونية، وبما أننا نعلم أن كل فريق يتكون من 11 لاعب في أرضية الملعب، فنعلم أن طرد 4 لاعبين من فريق ما يبقي المباراة قانونية باعتباره يضم 7 لاعبين، لكن في حال تم طرد لاعب خامس من نفس الفريق عندئذ يصبح عدد لاعبيه 6 ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة لعدم قانونيتها، وبذلك تكون الإجابة 5 لاعبين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة على السؤال هل يجوز للحكم طرد الفريق بأكلمه من الملعب؟ خاصة وأن هناك أسباب قانونية للطرد من الملعب أبرزها التلفظ بكلام بذىء أو الشتم، وارتكاب خطأ بشكل يمثل خطورة شديدة على اللاعب، واستعمال العنف المقصود مع أحد اللاعبين بغرض الإيذاء، ودفع الخصم والضرب بدون كرة، وتعمد مسك الكرة باليد "مسموح للحارس فى منطقة جزائه فقط"، والخروج عن النص بأى شكل من الأشكال، وعرقلة مهاجم فريق الخصم قبل الانفراد بحارس المرمى، بالإضافة إلى منع هدف محقق بطريقة غير شرعية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"قوانين اللعبة".. هل يجوز للحكم طرد فريق بأكمله من المعلب؟.. المشرع الرياضى أجازها وسط حزمة من القواعد واللوائح.. الواقعة حدثت عام 2007 بسبب الـ"بانجو".. وخبير قانون رياضى يُجيب عن الأسئلة الشائكة

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