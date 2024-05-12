شولتس: الهجوم على رفح عمل غير مسؤول ونحذر من تبعاته

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "الهجوم على رفح التي يعيش بها 1.7 مليون نازح عمل غير مسؤول ونحذر من تبعاته"، في وقت يصرّ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته على العملية واستمرار الحرب رغم التحذيرات الدولية، ما يعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، قوله إنّ وزير الخارجية الأميركي جو بلينكن يعتقد أنّ "الوقت حان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته الحربية بقوة أكبر"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض نتانياهو وقف إطلاق النار في القطاع.
وذكرت مصادر الصحيفة أنّ "واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في كانون الثاني وسحب القوات من غزة"، موضحة أنّ "مع تأخر إسرائيل بالانسحاب ناقش مساعدو بايدن ما إذا كانت تكذب أو عالقة بالحرب".
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