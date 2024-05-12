المحافظون في إيران عزّزوا حضورهم بالبرلمان في الدورة الثانية من الانتخابات

عزّز المحافظون في إيران تواجدهم في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان بعد دورة اقتراع أولى أجريت في مطلع آذار الماضي.
وفاز المرشحون القريبون من المحافظين والمتشدّدين، والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بغالبية المقاعد الـ 45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق من يوم السبت.
وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشحون على أقل من 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من آذار.
ونتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران من حضوره في السلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات بعض الصحف.
وسيتولى البرلمان مهامه في 27 أيار.
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