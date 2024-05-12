"القسام" نشرت مشاهد من عملية قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية

نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية "رداً على المجازر بحق المدنيين"، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- قصف تحشدات وآليات الجيش الإسرائيلي شرق معبر رفح بقذائف الهاون.
وأمس، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ حركة "حماس" تُطلق الصواريخ "على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب"، على غزة.
وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
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