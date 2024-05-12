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200 أسرة أفغانية تغادر إيران وباكستان في يوم واحد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون في المفوضية العليا لشؤون المهاجرين أن أكثر من 200 أسرة مهاجرة أفغانية عادت إلى البلاد، بعد ترحيلها من إيران وباكستان.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.

وشنت باكستان غارات جوية على مناطق داخل أفغانستان استهدفت عناصر حركة طالبان الباكستانية، الأمر الذي اعتبرته كابول تعديا على سيادتها.

وردت أفغانستان بقصف مواقع للجيش الباكستاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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