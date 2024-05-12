شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي: لا مكان بيننا لمن يحاولون تفكيك الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرا جديدا للمتآمرين على بلاده، ملمحا إلى ما تقوم به جماعة النهضة الإخوانية في الخفاء من ممارسات لوقف عملية الإصلاح التي تشهدها البلاد.

وقال في اجتماع عقده بقصر الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية «إن من يظن أنه ما زال يعيش في ظل دستور 2014 الذي تمت صياغته في عهد الإخوان فليفق من نعاسه»، وأضاف «إن من يرتمي اليوم في أحضان الاستعمار والاحتلال فلا مكان له بيننا ولن يبقى دون جزاء».

وتابع في إشارة على ما يبدو لوقوفه على طبيعة ما يدور من مخططات قائلا «إن من يحنون إلى تصور تفكيك الدولة، لا مكان لهم بيننا.. السلطة للشعب التونسي ولا مجال للمس بوحدة الدولة.. ومن رتبوا لذلك وما زالوا يرتبون إلى حد اليوم في الكواليس ويجتمعون في عديد المطاعم والشقق الفاخرة وفي الخارج هؤلاء أعداء للوطن».

وشدد سعيد على إنه لا مجال للتسامح مع من يتطاول على الوطن والشهداء وذلك تعليقا على واقعة تغطية العلم الوطني بخرقة بالملعب الأولمبي برادس، ووصف العملية بالاعتداء مضيفا «من يعتقد أنه فوق القانون أو يمكن أن تشفع له عمالة للخارج فليعلم أننا لن نتسامح أبدا ودمائنا ليست أزكى من دماء شهداء ديسمبر 2010 ويناير 2011 والشهداء الذين سقطوا منذ دخلت قوات الاستعمار تحت ظل ما يسمى بالحماية ولكنه استعمار وخيانة في ذلك الوقت».

وشدد سعيد على أن العلم الوطني مخضب بدماء التونسيين الذين قاوموا الاستعمار من أجل الحصول على الاستقلال، قائلا «هذه الراية العزيزة لن نتركها ولن نسلمها إلا مرفوعة لأجيال سوف تأتي من بعدنا وحتى وأن كانت مخضبة بالدم والألم فإننا سنسلمها إلى أجيال سوف تأتي من بعدنا لترفعها عاليا في تونس وتحت كل سماء.. العلم التونسي سيبقى دائما مرفوعا».