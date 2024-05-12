إعلام إسرائيلي: حماس أعادت تنظيم صفوفها شمالي غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن حركة حماس أعادت تنظيم قواتها بحي الزيتون وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يعرض قوات الجيش في محور نتساريم للخطر.



من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن حركة حماس ستبقى في رفح حتى لو شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في المدينة برمتها، مضيفة أنه لا توجد حلول سحرية للتأثير على حماس.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي -لم تسمها- أن هناك أهمية حاسمة في اتخاذ قرار بشأن مسألة "اليوم التالي" وتفسير سبب الجمود الذي أوجدته القيادة السياسية حول هذه المسألة.



وتتعلق تصورات "اليوم التالي" للحرب على غزة بترتيبات القطاع وبمن سيحكمه على افتراض أنه يمكن القضاء على حماس.



وأضافت المصادر ذاتها "حتى إذا عملنا في جميع أنحاء رفح وبعد هذا الاجتياح فإن حماس ستبقى هناك، بما في ذلك البنية التحتية".



بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، إن حماس أعادت تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة، بعد أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي نزع سلاح الحركة هناك.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إنه "بعد انسحاب القوات من قطاع غزة الشهر الماضي (أبريل/ نيسان)، أعادت حماس تنظيم نفسها في نقطة الشمال".



وأضافت: "استعد الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال مع حركة حماس في مدينة جباليا، بعد أشهر من إعلانه نزع سلاح الحركة وتوقف وجودها كإطار عسكري داخل المدينة".



وتابعت: "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن عدم وجود تحرك سياسي مصاحب للقتال يسبب صعوبة في الاستفادة من الإنجازات العسكرية للحرب".



وأكملت الصحيفة أنه بعد تهجير سكان جباليا البالغ عددهم 150 ألف نسمة، "ستدخل إلى المدينة القوات التي كانت تستعد للعمل في رفح (جنوبي القطاع)".



وفي وقت سابق اليوم السبت وجه الجيش الإسرائيلي بتهجير سكان مناطق إضافية في شرقي رفح بعدما صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أمس الجمعة على توسيع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة.



ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان أحياء شرق رفح للتوجه فورا إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.



في حين أعلن جيش الاحتلال أنه قرر إعادة قواته إلى مدينة جباليا شمالي قطاع غزة وترحيل السكان منها، زاعما أن سبب ذلك هو محاولات حركة حماس استعادة قدراتها هناك.



معارك المقاومة

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.



كما أعلنت القسام -في وقت سابق- قصف مدينة بئر السبع برشقات صاروخية ردا على المجازر في حق المدنيين.



وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المدينة إثر ذلك، وإن الصواريخ أطلقت من رفح ووسط غزة وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.



أما هيئة البث الإسرائيلية فذكرت أن بئر السبع تعرضت لإطلاق 15 صاروخا من رفح، وأدى القصف -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- إلى وقوع إصابات بين الإسرائيليين وأضرار في المباني.



وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بالقوة نفسها التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.



وتخوض كتائب القسام معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق رفح، حيث استهدف مقاتلوها قوات إسرائيلية تحصنت في منازل ودبابات إسرائيلية توغلت شرق المدينة.



وفي مدينة غزة شمالا بثت كتائب القسام مشاهد تظهر قنص أحد مقاتليها جنديا إسرائيليا جنوب حي الزيتون.



من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بقذائف الهاون جنودا إسرائيليين وآلياتهم المتوغلة في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الأربعة قتلوا في تفجير عبوة ناسفة شمالي القطاع، وينتمي القتلى الأربعة إلى وحدة ناحل.



ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أمهات جنود إسرائيليين عادوا إلى القتال في شمال قطاع غزة قولهن إن أبناءهن يشعرون بإحباط متنام ولا يثقون في القيادة الإسرائيلية.



وأعربت أمهات جنود الاحتلال عن مشاعر الإحباط التي تنتابهن جراء تلاعب السياسيين الإسرائيليين بحياة أبنائهن الذين يقاتلون في قطاع غزة.



المصدر : الجزيرة + وكالات

