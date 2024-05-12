شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: التصويت لفلسطين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة تكليل لجهود مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تكليل للجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا التصويت جاء للردّ على مجلس الأمن الذي رفض من خلال الفيتو الأمريكي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 أبريل الماضي، بالرغم من تأييد 12 عضوًا للحق.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس انتصارا لفلسطين وحدها، بل انتصارا للدبلوماسية المصرية والعربية.

وأكد النائب علاء عابد، أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تعتبر خطوة في طريق طويل من النضال، وبداية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تحركات دولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بشكل دائم ونفاذ المساعدات الإنسانية ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل الداعم الأول لها لحين إنهاء القضية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.