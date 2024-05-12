شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: نضع مجموعة من الضوابط لتنظيم عملية القيد فى النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي يظل عالقًا في أذهان جميع المحامين، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال عبدالحليم علام، إن المحاماة مهنة الفرسان، والبحث عن الذات، فهي رسالة سامية، يجب أن يتمتع صاحبها بحسن الخلق، ويجيد التعامل مع الآخرين، لافتًا إلى أن بداية علاقة الاحترام بين المحامين والاخرين تبدأ من احترام المحام لنفسه.

وطالب الأعضاء الجدد أن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وان يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

وكشف نقيب المحامين أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، لسد العوار الموجود به، مؤكدًا أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية انضمام خريجي كليات الحقوق إلى نقابة المحامين.

شارك فى جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، أبوبكر ضوة، محمد الكسار، محمود تفاحة، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد، ممدوح عبدالعال، محسن لطفي، محمد عيسى.

