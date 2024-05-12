شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بجامعة القاهرة بعنوان قضايا التطرف الدينى فى مسرحيات مختارة للكاتب موتى ليرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث حازم محمد إسماعيل المُعيد بكلية الآداب قسم اللغة العبرية بجامعة جنوب الوادي على درجة الماجستير بامتياز، في الرسالة المقدمة بعنوان: "قضايا التطرف الديني في مسرحيات مختارة للكاتب الإسرائيلي "موتي ليرنر".



وأشادت لجنة المناقشة برئاسة الدكتورة نجلاء رأفت سالم (عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة ) بالرسالة ومحتواها ، حيث ضمت لجنة المناقشة الدكتور فرج قدري الفخراني أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب -جامعة جنوب الوادي ، وكانت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أحمد صالح أستاذ اللغة العبرية وآدابها ومدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة.



أشارت الدراسة إلى دور فتاوى الحاخامات المتطرفين وتاثير النصوص الدينية اليهودية في تشكيل اليمين المتطرف في إسرائيل؛ حيث تمثلت هذه النصوص والفتاوى في العقائد الدينية التي دفعت إسرائيل للدخول في صراعات عديدة مع الفلسطينيين، من بينها عقيدة " أرض الميعاد " و" الشعب المختار".

حاول أتباع هذا التيار استدعاء هذه النصوص لتوظيفها سياسيا ولإيجاد سبب لتبرير تصرفاتهم للمجتمع الدولى بإنها تحقيق لإرادة الرب، وقد ظهر هذا جليا في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة حينما وصف الفلسطينيين بـ "العماليق" في إشارة منه بأن الرب جعله أداة لخدمته ومنفذا لنبوءة أشعيا بالقضاء على حركة حماس.

لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة أسباب ونتائج التطرف الديني في مسرح موتي ليرنر ،وقد أسهمت الدراسة في توضيح فلسفة تيار اليمين المتطرف ودوره في تعميق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتأثير فتاوى الحاخامات المتطرفين على الشبان اليهود، بالإضافة إلي إنها تنبأت بصورة إسرائيل في أعقاب الحرب الاسرائيلية على غزة بأنها ستتحول إلى دولة دينية متطرفة .