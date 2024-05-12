"حزب الله": استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:40) من ليل يوم السبت 11-5-2024 موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، تزامنا مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.