جورج عطالله: القاعدة العامة للتيار "الوطني الحر" أنه لا يجوز الاختلاف مع "القوات" أو غيرها على الأمور الوطنية

ذكر عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عطالله، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "القاعدة العامة بالنسبة إلى التيار هي أنه لا يجوز الاختلاف سواء مع القوات أو مع غيرها على الأمور الوطنية. وقد أتى موضوع النازحين السوريين ليشكل هما مشتركا للبنانيين جميعهم".
وإذ تحدث عطاالله عن "تنسيق مشترك بين التيار والقوات في ملف النزوح في أكثر من منطقة"، ذكّر بالتواصل الكبير مع "القوات" الذي أدى إلى التقاطع على مستوى رئاسة الجمهورية على مرشح هو جهاد أزعور. وقال: "ثمة نية لتوسيع إطار التواصل إلى مواضيع أخرى تمهيدا لاستعادة الثقة السياسية بين الجابين، بعد التقاطع الذي حصل في ثلاثة مواضيع هي رئاسة الجمهورية والنزوح السوري واللامركزية الإدارية".
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