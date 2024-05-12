10 خطوات مهمة للإجابة بشكل صحيح في امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوات الواجب اتباعها من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 خلال أداء امتحانات نهاية العام.

وبحسب الوزارة التي حددت خطوات الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تمثل 85% بكل مادة.

ووفقا للوزارة، فإن الخطوات جاءت بالترتيب كالآتي:

ـ التأكد من رقم الإجابة في كراسة البابل شيت بما يقابلها في كراسة الأسئلة.

ـ استخدام الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة في كراسة البابل شيت.

ـ اختبار الطالب لإجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.

ـ عدم اختيار أكثر من إجابة لأنه في هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ.

ـ في حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة.

ـ البدء بالإجابة عن أي سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال في كراسة الأسئلة.

ـ التأكد من أن لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

ـ قراءة السؤال بعناية وعدم التسرع.

ـ ستكون الإجابات الواردة على كل سؤال متشابهة ولكن هناك واحدة هي الصحيحة فقط.

ـ الإجابات سوف تكشف مستوى الطالب ومدى تحقيقه لنواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تحتاج للتفكير والتطبيق.

ووفقا للوزارة، فإن أسئلة الامتحان لن تتضمن أي مفاجآت في مضمون وجزئيات الأسئلة.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

ننشر رابط تظلمات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم

توجيه من وزير التعليم بشأن منتجات المدارس الفنية وطلابها