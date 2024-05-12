شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان والاستثمار فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالأقصر، أن التحالف الوطنى لعب دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.

وأضاف "إدريس"، بأن التحالف الوطني لعب دورًا بارزًا في توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، كما قام التحالف بتنفيذ مشروعات كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة وأطلق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة ، وإدخال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس النواب، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر ونجح ككيان غير حكومي، وأحد منظمات المجتمع المدنى المصرى يحفز ويشجع باقى المنظمات والجمعيات الأخرى على تغير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق وأولويات واحتياجات المجتمع والوطن، بما يسهم ويعظم دور المجتمع المدنى كشريك الدولة والوطن فى تحقيق جهود التنمية.

وأكد إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة فى دعم الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، تأكيدًا على دور مصر كمدافع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى له دور ملموس فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة وأن هذا الدور هو دور وطنى وشاهد عليه كل العالم والمنظمات الدولية.