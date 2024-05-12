إسرائيل تقتحم قرية قبيا ومنطقة الدوحة في رام الله والضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قبيا غرب رام الله ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم وشرق قلقيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها .