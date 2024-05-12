مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، "مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود". واشار في تصريح، الى أن "مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف".

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