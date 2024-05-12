آلاف شاركوا في تظاهرة في مدريد للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل

تظاهر آلاف المتضامنين مع الفلسطينيين في مدريد للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو أربعة آلاف حسب السلطات لافتات تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مشيدة بـ"مقاومة" الشعب الفلسطيني.

ودعت نحو 30 منظمة إلى التظاهرة قبل الذكرى الـ76 لـ"النكبة".

وأقام الطلاب الإسبان اعتصامات سلمية ومخيمات في جامعات مدريد وبرشلونة وفالنسيا في الأيام الأخيرة، مستلهمين حركات مماثلة مؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعربت الجامعات الإسبانية عن استعدادها لتعليق العلاقات مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تبدي "التزاما واضحا بالسلام".