محادثات نيروبي خطوة مهمة نحو السلام الشامل

ياسر رشاد - القاهرة - يمثل بدء الوساطة رفيعة المستوى لجنوب السودان في نيروبي بكينيا معلما حاسما نحو إرساء سلام واستقرار دائمين ، وفقا للرئيس المؤقت للجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها (RJMEC).

جنوب السودان في نيروبي

خلال إطلاق المفاوضات بين الجماعات الرافضة وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة (RTGoNU) في نيروبي، قال السفير اللواء (المتقاعد) تشارلز تاي جيتواي ، "هذه الخطوة الشجاعة والحاسمة نحو تسهيل الحوار بين الحكومة والجماعات الرافضة ومواطني جمهورية جنوب السودان جديرة بالثناء ".

وشدد على أن "هذه المناقشات يجب أن تعزز الشمولية وتزرع التسامح والمصالحة والمغفرة. وإذ ندرك أن السلام والعدالة والمؤسسات القوية داخل الأمة تعزز الاستقرار والإنصاف والمساءلة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين".

وأوجز السفير جيتواي أيضا المهام الحاسمة المعلقة التي يتعين إنجازها قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وقال: "مع اقتراب الفترة الانتقالية من نهايتها وفقا لخارطة طريق الاتفاقية ، حثت RJMEC باستمرار أطراف الاتفاقية على الإسراع في تنفيذ هذه المهام والانتهاء منها".

وشدد السفير جيتواي على اعتقاد RJMEC بأن "نجاح عملية الوساطة في جنوب السودان في نيروبي يمكن أن يسرع ويخلق زخما لتنفيذ المهام المتبقية من اتفاقية السلام المنشطة (R-ARCSS)".

وأضاف: "السلام في جمهورية جنوب السودان ضروري ليس فقط لمواطني جنوب السودان ولكن أيضا للأمن الجماعي والازدهار في منطقتنا".

وناشد السفير جيتواي جميع الأطراف الحاضرة المشاركة البناءة وإعطاء الأولوية لمصالح شعب جنوب السودان والتعاون الوثيق مع فريق الوساطة لتحقيق نتيجة إيجابية وناجحة لهذا الجهد النبيل.

لا يزال جنوب السودان هشا على الرغم من اتفاق السلام لعام 2018 ، والذي لم يتم تنفيذه بالكامل بعد ومن المتوقع أن تجري البلاد انتخابات في ديسمبر كانون الأول لكن القضايا الرئيسية بما في ذلك قوة أمنية موحدة لم تحل بعد.

وتدعو المعارضة إلى التنفيذ السريع لاتفاق السلام لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

انطلقت محادثات وساطة رفيعة المستوى بشأن جنوب السودان في كينيا، بحضور رؤساء أفارقة يدعون إلى إنهاء الصراع الذي يشل اقتصاد جنوب السودان منذ سنوات.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بعد قمة زراعية للاتحاد الأفريقي في وقت سابق من اليوم رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، وهاكايندي هيشيليما في زامبيا، ونانغولو مبومبا من ناميبيا، وفاوستن أرشانج تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى.

أزمة الصراع في جنوب السودان

وشكر رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي حضر حفل الإطلاق نظيره الكيني وليام روتو على استضافة المحادثات وقال إن حكومته ستتفاوض بحسن نية وبعقل منفتح.

وأعرب كير عن أمله في أن تتشارك جماعات المعارضة "قناعة ورغبة مماثلة في السلام في جنوب السودان، والذي عندما يتحقق بالكامل، سيجلب الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة".

والمحادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة المتمردة التي لم تكن جزءا من اتفاق 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وخلفت 400 ألف قتيل.

"نحن بحاجة إلى ترك عقلية الصراع ، نحتاج إلى التوقف عن رؤية أنفسنا كأعداء، نحن إخوة وأخوات، الرئيس كير، نحن إخوة وأخوات"، قال باغان أموم أوكيش، زعيم مجموعة الحركة الشعبية لتحرير السودان:

وأكد روتو يوم الخميس الحاجة إلى حلول شاملة ومحلية للقضايا الأفريقية.

دخل الرئيس سلفا كير إلى الغرفة وأدلى ببيان لزملائي هنا:" أصحاب السعادة أحتاج إلى مساعدتكم. لقد كان بيانا مؤثرا للغاية ".

يقترح ائتلاف من الأحزاب السياسية في جنوب السودان، إجراء عملية انتخابية من ثلاث مراحل، مع إعطاء الأسبقية للانتخابات الرئاسية.

ائتلاف الأحزاب السياسية في جنوب السودان

يدعو تحالف الأحزاب السياسية الإصلاحية، الذي يضم أربعة أحزاب بما في ذلك حزب التحرير الوطني، والحزب الديمقراطي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني، والاتحاد الوطني الأفريقي السوداني، إلى إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية في الانتخابات العامة المقبلة.