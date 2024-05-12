اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "أسقطنا ثلاث مسيرات أطلقها الحوثيون على البحر الأحمر دون إصابات ولا أضرار"، مشيرة الى ان "المسيرات التي أطلقها الحوثيون مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف وسفن تجارية بالمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا ثلاث مسيرات أطلقها الحوثيون على البحر الأحمر دون إصابات ولا أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.