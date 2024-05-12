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القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا ثلاث مسيرات أطلقها الحوثيون على البحر الأحمر دون إصابات ولا أضرار

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اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "أسقطنا ثلاث مسيرات أطلقها الحوثيون على البحر الأحمر دون إصابات ولا أضرار"، مشيرة الى ان "المسيرات التي أطلقها الحوثيون مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف وسفن تجارية بالمنطقة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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