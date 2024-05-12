خطّوا شعارات عنصرية.. مستعمرون يضرمون النار في منزل بدوما جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أضرم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، النار في أحد المنازل في قرية دوما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين اقتحموا أطراف القرية وأشعلوا النار في أحد المنازل، كما قاموا بخط شعارات عنصرية على أحد المنازل.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر خالد إبراهيم الشيخ، والأسير المحرر مراد محمود الشيخ، والشاب إبراهيم يوسف الشيخ،ومسلم خليل قاسم الشيخ، ومحمد ذياب الشيخ، ومجاهد علي قاسم الشيخ بعد اقتحام منازلهم في البلدة وتفتيشها

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من المنازل واعتقلت كرم محمود الشلبي، وعبد العزيز فاروق أبو عبيد، وابراهيم محمد عز الدين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتحطيم محتويات منزله، كما نشرت قناصة على اسطح المنازل.