الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل طبيبين في قصف إسرائيلي على وسط القطاع

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. واكد الدفاع المدني في بيان انه "تم انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

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