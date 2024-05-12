11 قتيلا بينهم تسعة تلامذة في حادث سير في اندونيسيا

قتل 11 شخصا على الأقل بينهم تسعة تلامذة، وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الاندونيسية.

واشار متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، الى أن "الحافلة المدرسية التي كانت تنقل أكثر من 60 شخصا من التلامذة والمعلّمين، انحرفت فجأة الى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، مشيرا الى أن "تسعة تلامذة ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب القتلى"، لافتا الى ان "القتيل الحادي عشر فهو سائق إحدى الدراجات النارية".

واوضح أن "الحادث الى إصابة 13 شخصا بجروح بالغة، و40 بجروح طفيفة"، مشيرا الى أن "التلامذة كانوا يقومون برحلة احتفالا بنيلهم شهاداتهم المدرسية"، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

وتتكرر حوادث السير في اندونيسيا في ظل تقادم العديد من العربات أو سوء صيانتها، وعدم التزام العديد من الاندونيسيين بقوانين السير.

وفي نيسان، قضى 12 شخصا على الأقل وأصيب اثنان آخران في تصادم بين حافلة وسيارتين في جاوا، تزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر.