حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار ورياح بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشمل عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها سقوط أمطار.

ويرصد "الخليج 365"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الأحد 12 مايو 2024

توقعت "الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، إلى تأثر طقس الأحد، بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 13 مايو 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الإثنين 13 مايو 2024، تشهد، فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الإثنين 13 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الجمعة 17 مايو 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الجمعة 17 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء.

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