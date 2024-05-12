رويترز عن مصدر حكومي أفغاني: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال البلاد إلى 315

افادت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي أفغاني، بـ"ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال البلاد إلى 315". وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان بمصرع أكثر من 300 شخص في عدة ولايات، وفق ما أفادت الأمم المتحدة السبت. وأدّت أمطار غزيرة الجمعة إلى فيضان أنهار وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات. ولاية بغلان (شمال) من أكثر المناطق تضررا، حيث قضى أكثر من 300 شخص فيها لوحدها، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي.

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