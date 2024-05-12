النشرة: العثور على شخص من التابعية السورية مشنوقا في مخيم للنازحين بمجدل عنجر

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "عُثر على شخص من التابعية السورية مواليد 2002 مشنوقاً في مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقل الجثة إلى المستشفى بعد إتمام الإجراءات القانونية".

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