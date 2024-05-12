عز الدين: القضية الفلسطينية تمر في مرحلة مفصلية جراء النتائج التي حققتها معركة "طوفان الأقصى"

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن "رفح ستكون مقبرة للغزاة والمحتلين والجنود والضباط الإسرائيليين، وسيدفن فيها كل الخيارات السياسية التي ذهب إليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو"، معتبرا أن "ثبات وصمود أهل غزة والمقاومة فيها كما في خانيونس وشمال القطاع، يؤكد على قدرة المقاومة، وأنها ما زالت تملك زمام المبادرة، لتنال من ضباط وجنود الإسرائيليين وجهاً لوجه ومن على مسافة صفر، وبالتالي ما يجري هو صراع على المنطقة، وإن شاء الله أهل غزة والضفة الغربية وجبهات المساندة، سيعلنون النصر على المستعمرين والمستبدين، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة بأسرها".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية تمر في مرحلة مفصلية، جراء النتائج الاستراتيجية التي حققتها معركة "طوفان الأقصى"، والخسائر التي كبدتها المقاومة بالاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، الذي صمد بشكل أسطوري وتحدى مخططات الإبادة"، مجددا تأكيده أن "المقاومة هي سبيل التحرير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم، وأن هذا المحتل بفظاعة جرائمه لا يردعه إلا مقاومة متواصلة بطرق ووسائل متجددة".