مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

بأغلبية ساحقة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة غير مسبوقة اعتبرها دبلوماسيون عرب بمثابة إنجاز تاريخي يسهم في إحراز تقدم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير إبراهيم خربشة، مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه بناءً على ما تقدم به مندوب دولة الإمارات الشقيقة في الجمعية العامة فإن اعتماد مشروع قرار يدعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظومة الدولية.

ويأتي هذا الإجراء بدعم من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ما يعكس التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين.

وتشير التوصية التي أصدرتها الجمعية العامة في هذا القرار لمجلس الأمن بضرورة إعادة النظر في موقفه، إلى الحاجة الملحة لتحقيق التوازن والعدالة في المنظومة الدولية. ومن المتوقع أن يمنح هذا القرار لدولة فلسطين فرصة للمشاركة بشكل متساوٍ مع باقي الدول الأخرى في الأنشطة والمبادرات داخل الأمم المتحدة ومنظومتها الفرعية.

ومع ذلك، يجب ألا ينسى مجتمع الأمم الحاجة العاجلة لوقف الإبادة الجماعية والعنف المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. يظل الهدف الأساسي للجميع هو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، السفير عمر عوض الله، إن التصويت الأخير على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بمثابة إنجاز دبلوماسي كبير حيث عبرت دول عدة عن دعمها لفلسطين ولرغبتها في الانضمام الكامل في المنظمات الدولية. ومن الممكن أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك محاولات لإقناع الدول بالاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة ثنائية وذلك لتعزيز حقها في تقرير مصيرها والحفاظ على حقوقها وشرعيتها الوطنية.

وأضاف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التصويت يمثل تحفيزاً لمزيد من الجهود والتحركات نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية لفلسطين من خلال دعم المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ودول عدم الانحياز، ومساعدة دولة فلسطين في التعبير عن إرادتها الثابتة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ما يعزز مكانتها ويصون حقوقها الشرعية في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق الشرعية الدولية لفلسطين، وتعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، لذلك، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جهوداً متزايدةً ومتنوعةً لدعم فلسطين في مسعاها لتحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.