قرار حصول فلسطين على عضوية كاملة بالامم المتحدة يتصدر اهتمامات صحف الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، اهتمامات الصحف الخليجية صباح اليوم الاحد .

في الإطار.. ذكرت صحيفة (الوطن) القطرية- في افتتاحيتها، اليوم، تحت عنوان "نحو حل عادل ودائم"- أن قطر كانت في مقدمة الدول التي أثنت على القرار، معربة عن الأمل في تجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة، لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يعزز مكانتها في المنظومة الأممية، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، ويمهد الطريق لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أن قرار الجمعية العامة يعبر عن الإجماع الدولي بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وهو خطوة أولى مهمة يتعين أن تتبعها خطوة أخرى أكثر أهمية، تتمثل في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة هي الشرط الأساسي للانخراط مستقبلا في عملية سلمية تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، على حدود العام "1967" وعاصمتها القدس الشرقية.

أما صحيفة (الشرق) القطرية ذكرت- تحت عنوان "الحق الفلسطيني ومجلس الأمن"- أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أعضائها، جاء بتأييد حق فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليؤكد إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالحق الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة، أن 143 دولة صوتت لصالح القرار، الذي اعتبر أن دولة فلسطين باتت مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، مع تجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، والحفاظ على وحدة جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وانسحاب الكيان الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي افتتاحيتها تحت عنوان "الدولة الفلسطينية".. ذكرت صحيفة (البلاد) السعودية، أن المملكة العربية السعودية انطلاقًا من موقفها الثابت، تؤكد دائمًا على ضرورة الحل العادل والشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها السياسية والإنسانية الكبيرة، وحشد الضغوط العالمية لتنفيذ الوقف الفوري لحرب الإبادة وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، والتحذير القوي من خطورة ذلك على السلم والاستقرار إقليميا ودوليا، وضرورة الإسراع بإيصال كافة المساعدات الإغاثية واستدامتها لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن من هنا جاء تأكيد المملكة واضحا، على أن قرار الجمعية العامة عبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، ودعوتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي الداعم للحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في قيام دولته على أرضه.