شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 1.7 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من المنصات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية من شهر يوليو 2023 إلى مارس الماضى 1.7 مليار جنيه، وذلك فيما يخص القيمة المضافة.

وتابعت عبد العال:" وفيما يخص الضريبة على الدخل بشأن المنصات يحكمها اتفاقيات دولية جارى العمل من أجل خضوع هذه المنصات للضريبة على الدخل، حيث تم إنشاء وحده للتجارة الإلكترونية من ضمن مهامها التواصل مع المنصات وتحصيل الضرائب ووضع آليات العمل وفقا للآليات المعتمدة".

وأكدت:" لدينا نظام للتسجيل المبسط، وهو آلية تتيح لبعض الأشخاص الذين ليس عليهم التزامات ضريبية في التسجيل، موضحة أن تلك الآلية ساعدت على التزام المنصات التي ليس لها كيان داخل مصر، أو صعب التعامل معها بصورة كبيرة ".

وعلق ممثل وزارة المالية، إن الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن قناة السويس، تقدر بـ 157 مليار جنيه، وذلك بزيادة مستهدفة 50 مليار جنيه، مراعاة ذلك إلى أن الأوضاع أثرت على الإيرادات ولكن مع الجهود الحالية المبذولة لعودة الهدوء للمنطقة متوقع زيادة إيرادات القناة، إضافة لتحرير سعر الصرف الذى انعكس بصورة إيجابية كبيرة على الإيرادات أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.