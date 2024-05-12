البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي في بكركي، الى انه "في اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الاجتماعي أدعو الى التعاون مع هذا التقدم التكنولوجي السريع ومقاربتها بقلب ينبض بالحياة ويرفض الفساد
واعتبر الراعي ان "الذين يعرقلون انتخاب رئيس لا يريدون رئيسا لأنهم يستفيدون من غيابه"، معتبرا ان "الوضع في المنطقة يستدعي وجود رئيس وكذلك حلّ ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة".
وأسف الراعي لعدم تعاون الدولة الاوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم الى وطنهم لان هذه الدول مازالت تستعمل النازحين لاغراض سياسية في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي اسف لعدم تعاون الدول الاوروبية مع لبنان بملف النازحين: مازالت تستعمل النازحين لاغراض سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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