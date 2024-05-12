أ ف ب: إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منطقة خاركيف الأوكرانية

أجلت السلطات الأوكرانية أكثر من أربعة آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، وفق ما أكد الحاكم الإقليمي.
واشار الحاكم أوليغ سينيغوبوف، في تصريح الى انه "تمّ إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة.
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