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إخماد حريق شب فى سيارة بجوار بنزينة فى أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى بمنطقة الإشارة بمدينة أسوان قبل وصول النار للبنزينة المجاورة لموقع الحريق، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق فى سيارة ملاكى أمام بنزينة الإشارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بمساعدة المواطنين قبل امتداده للعقارات المجاورة والبنزينة التي تقع على بعد خطوات من السيارة المحترقة، وتم السيطرة على الحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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