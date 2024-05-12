رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أجرت السيدة إيكاتريني ساكيلاروبولو؛ رئيس جمهورية اليونان، زيارة إلى المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ضمن جولة تجريها بالمحافظة رافقها خلالها لينا ميندوني؛ وزيرة الثقافة اليونانية، وإليكي خادزي؛ أمين عام رئاسة الجمهورية اليونانية.

واستقبلت الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف اليوناني، رئيس اليونان والوفد المرافق لها الذي يضم قنصل عام اليونان بالإسكندرية والملحق الثقافي بالقاهرة ورئيس ومجموعة من أعضاء جمعية أوناسيس اليونانية، واصطحبتهم في جولة تعريفية داخل قاعاته المختلفة، وقدمت لهم شرحا وافيا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.

وبدورها عبرت رئيس اليونان عن سعادتها بزيارة المتحف والتعرف على كنوزه الفريدة، كما أبدت إعجابها بالموقع المميز للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وحرصت الرئيس اليوناني على التقاط الصور التذكارية توثيقا للزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

وكانت رئيسة الجمهورية اليونانية بدأت جولتها في الإسكندرية الجمعة الماضية بزيارة عدد من المعالم التراثية اليونانية والثقافية والمناطق السياحية؛ مثل مقر الجمعية اليونانية بالشاطبي ومقابر الجالية اليونانية والكنيسة اليونانية ومكتبة الإسكندرية ومنزل الشاعر قسطنطين كفافيس ومناطق مثل محطة الرمل والشاطبي.