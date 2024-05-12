علمت "النشرة" أن الدفاع المدني نقل شخصا مصاب بطلق ناري من بلدة الفرزل الى المسشفى اللبناني الفرنسي وهو يخضع الان لعملية جراحية. وبحسب المعلومات فان الاصابة هي نتيجة اشكال عائلي.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نقل شخص الى المستشفى بعد اصابتة بطلق ناري نتيجة خلاف عائلي في الفرزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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