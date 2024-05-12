"النشرة": إقفال محل لبيع وتصليح البرادات والغسالات في عدلون يديره سوري بطريقة غير شرعية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب بأن "دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبة الجنوب جالت على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون"، مشيرا الى ان "تم اقفال محل لبيع وتصليح البرادات والغسالات في محلة عدلون حي المفارق بالشمع الاحمر لإدارته من قبل احد السوريين بطريقة غير شرعية بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين".

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