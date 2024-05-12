الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق قبرص يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء، حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات كما تنشط الرياح، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، تشتد غزارتها أحياناً اعتباراً من المساء وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات بسبب بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٤٠٠ متر".

وذكرت أن "طقس الإثنين غائم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع ٢٤٠٠ متروما فوق وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال ٦٠كم/س".

كما لفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً. والأربعاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الجبلية ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء".