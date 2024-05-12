83 جندي من اليونيفيل تبرعوا بالدم من خلال التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني

تبرع 83 جندي حفظ سلام إيطالي وصربي من قوة اليونيفيل التابعة لقوة المهام الدولية ITALBATT بالدم من خلال التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، في مقري المنصوري للكتيبة الإيطالية ومقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع.

ويعتمد البرنامج على تبرعات المتطوعين الأفراد لضمان إمدادات ثابتة من منتجات الدم المتاحة في مبادرة لدعم السكان اللبنانيين.

وتمكنت الحملة التي استمرت يومين من جمع أكثر من 37 ليترا من الدم. هدفت الحملة إلى تحسين قدرات نظام الرعاية الصحية المحلي والمراكز الصحية في جنوب لبنان، حيث تم نقل الدم الذي تم جمعه في الأقسام الطبية في قاعدتي اليونيفيل إلى فرعي الصليب الأحمر اللبناني في صور وبيروت.

يشار الى ان إيطاليا تساهم حاليًا بأكثر من ألف جندي حفظ سلام في قوات اليونيفيل، التي تغطي منطقة العمليات الواقعة في أقصى الغرب، بين صور والخط الأزرق، في محاولة لتوفير الاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006.