النيابة العامة الكويتية اعلنت حبس متهم بنشرعبارات تطعن بحقوق الامير وسلطاته

أعلنت النيابة العامة الكويتية، أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد. وأفادت النيابة العامة بأن الموقوفين "نشروا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد.

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