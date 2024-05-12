رئيس المجلس الأوروبي دعا تل أبيب إلى عدم القيام بعملية برية في رفح

وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوامر إسرائيل للمدنيين بالخروج من رفح إلى مناطق غير آمنة بـ"غير المقبول" داعيا تل أبيب إلى "عدم القيام بعملية برية في المدينة".

وأكد ميشيل في تصريح، "ضرورة أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها وأن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متفاقمة. وكتب بجانب عبارته هاشتاغ رفح". كما أكد على الجانب الإسرائيلي "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحثه على عدم القيام بعملية برية في رفح بقطاع غزة".

كما شدّد على "وجوب استمرار كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف، "إن إنشاء دولة فلسطين القابلة للاستمرار أمر أساسي في هذا الصدد، جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل كما هو موضح في قرارات الأمم المتحدة".