قتلى وجرحى جراء انهيار بناء سكني في مدينة بيلغورود عقب هجوم صاروخي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "هجوم أوكراني إرهابي استهدف مناطق سكنية في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا بصواريخ "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".

واشارت في بيان، الى ان "في حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف مدينة بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية، وراجمات "أولخا" الأوكرانية و"فامبير" التشيكية".

وأضاف البيان: "الدفاعات الروسية أسقطت 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا". شظايا أحد صواريخ "توتشكا-أو" التي تم إسقاطها أدت إلى تدمير مبنى سكني في مدينة بيلغورود".

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود انهيار جزء من بناء سكني، وسط أنباء عن قتلى وجرحى.