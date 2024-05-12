"اليونيسف": لا مكان آمنا ليذهب إليه 600 ألف طفل في رفح

اكدت "اليونيسف"، أن "لا مكان آمنا ليذهب إليه 600 ألف طفل في رفح"، مؤكدة أن "كل أطفال غزة بحاجة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي".
واوضحت أن "مئات الآلاف من الأطفال في رفح يعانون من إعاقات ومشاكل صحية".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35034 شهيدا و 78755 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال 24 ساعة".
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