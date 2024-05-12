هاشم: لاتخاذ الإجراءات السريعة لوضع حد لدخول الانتاج الزارعي المهرب حفاظا على مصلحة المزارعين

طالب عضو كتلة التنميةوالتحرير النائب قاسم هاشم، "الوزارات والادارات المعنية بحماية الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الحدودية مع بداية قطف الموسم المتنوع، والذي يواجه منافسة من المنتوجات المهربة والتي بدأت تغزو الاسواق، وكأنه مكتوب على ابناء الجنوب ومزارعيه ان يدفعوا الضريبة مرة من خلال العدوان الاسرائيلي، واثاره وتداعياته وما تركه من خسائر على المزارعين والقطاع الزراعي خاصة، وان ابناء القرى الحدودية يعتاشون بشكل اساسي على القطاع الزارعي وليزيد من خسائرهم ظلم دولتهم بسبب تفلت الاسواق جاء ذلك".

ولفت بعد اطلاعه على واقع مزارعي المنطقة الحدودية مع انطلاقة قطف الانتاج، وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات بوزير الزراعة عباس الحاج حسن، ومدير عام الاقتصاد محمد ابو حبدر، وطلب منهما "اتخاذ الإجراءات السريعة لوضع حد لدخول الانتاج الزارعي المهرب حفاظا على مصلحة المزارعين مع تأكيدنا دائما على ضرورة التوازن بين مصلحة المزارعين والمستهلكين اللبنانيين بما يتناسب، والقدرات الممكنة ويحمي القطاع الزراعي كأحد اعمدة الاقتصاد المنتج".

واشار الى ان "وزير الزراعة ومدير عام الاقتصاد ابديا كل ايجابية وتعاون واتخاذ التدابير التي تحمي مصلحة المزارع اللبناني وخاصة مزارعي المنطقة الحدودية الذين يواجهون الصعوبات والتحديات، افشالا لمخططات العدو لجعل المنطقة الحدودية معدومة الحياة واذ بهم يثبتون يوميا تمسكهم بارضهم رغم القصف والدمار".